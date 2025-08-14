TBS「王様のブランチ」のリポーターを務める畠中夢叶が13日に20歳の誕生日を迎え、都内で取材会を開いた。都内の大学に通う現役女子大生。「昨日の夜、美術の歴史についてのレポートを書いていて、19歳と同時に全て終わりました。今までずっとレポートに追われていて…やっと私の夏が始まりました！」と笑顔を見せた。愛称は「ゆめてぃ」。地元大阪の商業施設「ゆめニティ」が由来で、「めるる（生見愛瑠）さんやみちょぱ（