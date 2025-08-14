◇第107回全国高校野球選手権第8日2回戦神村学園0―1創成館（2025年8月13日甲子園）優勝候補の一角にも挙げられた神村学園が初戦で敗退した。昨年まで2年連続4強入りの強豪校が6回まで無安打。わずか2安打で零敗を喫した。鬼門の大トリ登場に小田大介監督は「49番目の難しさをまざまざと感じた。力を爆発できずに力んだままだった」と実戦から離れた時間が長かったと認めた。小田監督に「今岡に優勝旗を持たせてあげた