「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）猛虎の歴史に新たな伝説を刻んだ。阪神の石井大智投手（２８）が九回に登板し、１回を無失点に抑えた。３９試合連続無失点で、現監督の藤川球児を超えるセ・リーグ新記録を達成し、平良海馬（西武）のプロ野球記録に並んだ。今季６セーブ目で防御率０・２１。巨人が敗れ、優勝マジックは２６となった。１５日からの巨人３連戦（東京ド）でさらに覇権奪回へ加速する。あと一人