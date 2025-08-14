2021年の東京パラリンピック開会式で「片翼の小さな飛行機」を演じて時の人となった和合由依（17）が、女優として本格的な舞台に初挑戦する。作品は「TRAINTRAINTRAIN」（11月26〜30日、池袋・東京芸術劇場プレイハウス）。スポニチ本紙のインタビュー取材に、「せりふがある舞台が初めてで今からドキドキしていますが、早く台本を読みたい！」と胸を躍らせた。詩人が蒸気機関車（SL）に乗り旅をする冒険譚（たん）で、和