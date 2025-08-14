第107回全国高校野球選手権8日目の第1試合で京都国際（京都）が6―3で健大高崎（群馬）を破り、3回戦に進出した。これによって16日の第3試合で予定している尽誠学園（香川）の相手は昨夏の王者・京都国際に決まった。今大会は四国代表4校の初戦の対戦相手がすべて近畿勢という珍しい組み合わせだった。初戦で東大阪大柏原（大阪）を破った尽誠学園だが、次戦も近畿勢との対決となった。四国VS近畿はここまで2勝2敗。初