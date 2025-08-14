◇第107回全国高校野球選手権第8日・2回戦関東第一6―1中越（2025年8月13日甲子園）関東第一は、主将の越後駿祐（3年）ら脚をつる選手が続出した。両脚がつって途中交代した藤江馳門（たもん＝3年）は「こんなに脚全体がつることは今までなかった」と振り返った。5回に決勝の三塁強襲適時打を放った1番・大沢歩夢（3年）は中堅から三塁に移った後、脚をつって二塁に回った。両ふくらはぎがけいれん。「ベンチで水を飲