佐藤隆太が主演を務め、加藤シゲアキ（NEWS）、山下美月が共演する連続ドラマ『新東京水上警察』が、10月7日よりフジテレビ火9枠にて放送されることが決定した。 参考：山下美月、躍進続く俳優業への率直な思い「自分がどこまでいけるのかを知ってみたい」 本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う“マリン×クライム