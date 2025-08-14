独ドイチェ・ベレの中国語版サイトによると、独自動車大手メルセデス・ベンツのオラ・ケレニウス最高経営責任者（CEO）は11日、独経済誌ハンデルスブラットのインタビューで、中国市場における過剰な内部競争を意味する「内巻（インボリューション）」に言及した。ケレニウス氏は、ドイツの自動車メーカーが大幅な利益の減少に見舞われている理由として、米国の関税、中国市場における激しい生存競争、電気自動車（EV）への移行の