上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは、現地８月14日に開催されたチャンピオンズリーグ予選３回戦の第２レグで、名将ジョゼ・モウリーニョが率いるトルコのフェネルバフチェと敵地で対戦。渡辺が２ゴールを挙げて奮闘したが、２−５で敗れ、２戦合計４−６で敗れた。この試合で、決定機をものにできず、現地のファンから厳しい声が飛んでいる上田に、まさかのトレード案が浮上しているようだ。フェイエノールトの専門