◇第107回全国高校野球選手権第8日・2回戦創成館1―０神村学園（2025年8月13日甲子園）【光る君のプレー】堅守を誇る創成館（長崎）の主将として、一つのアウトにこだわった。0―0の5回1死、一塁ファウルゾーンへの飛球を二塁手・下川輝（ひかり＝3年）は一直線に追うと、ギリギリでスライディングキャッチした。「右打者の切れていく打球。捕れると思って追った。球際には強いので、ここは見せどころだと」。ただの1ア