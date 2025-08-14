【モデルプレス＝2025/08/14】フジテレビでは10月7日より、俳優の佐藤隆太が主演を務める「新東京水上警察」（毎週火曜21時〜※初回15分拡大）を放送することが決定。加藤シゲアキ（NEWS）、山下美月が共演する。【写真】佐藤隆太、人気女優とハグ◆佐藤隆太主演「新東京水上警察」放送決定今作で描くのは、東京・湾岸エリアにある「東京水上警察署」。防犯カメラの普及で犯罪検挙率が高まった陸地とは違い、警備が手薄な水上は、