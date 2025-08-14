米国の経済データや統計システムの信頼性を脅かす解任劇である。トランプ米大統領は、統計を不当に歪（ゆが）めようとする行為を控えるべきだ。トランプ氏は８月上旬に労働省のエリカ・マッケンターファー労働統計局長を解任した。７月の雇用統計でデータが大幅に修正されたことを受け、「共和党と私の評判を落とすために不正に操作された」と批判した。後任には、保守系政策研究機関のエコノミスト、Ｅ・Ｊ・アントニ氏を指