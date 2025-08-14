ホリプロタレントスカウトキャラバン２０２３年準グランプリの?ゆめてぃ?こと畠中夢叶（はたなか・ゆめか）が、２０歳の誕生日を迎えた１３日、都内で?大人の抱負?を語った。紺色ベースの落ち着いた雰囲気の浴衣姿を披露した畠中は２０歳になり「とてもうれしい。両親にも恩返ししたい」と満面の笑み。現在、畠中は「王様のブランチ」（ＴＢＳ系）のレギュラーリポーターを担当しており「ロケが楽しくて仕方がない。２０歳は