戦争を生きて＜２＞過酷な戦争体験に胸を焼かれながら、戦後を生き抜いた人たちがいる。その軌跡をたどる。◇〈ポン菓子機こそ我が命〉。菓子機販売会社「タチバナ菓子機」（北九州市）の事務所には、創業者の吉村利子さん（９９）がしたためた書が飾られている。さっくりして、ほんのり甘い。米を膨らませてできたポン菓子は、子どもたちのおなかを少しでも満たしたいとの思いの結晶だ。吉村さんは１９２６年、大阪府八尾市