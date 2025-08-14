全国高校野球は第８日の１３日、２回戦３試合が行われた。京都国際（京都）が健大高崎（群馬）に競り勝ち、昨年の春夏甲子園優勝校同士の対決を制した。京都国際６−３健大高崎京都国際は三回、山口、猪股の連続適時打で逆転し、中盤にも加点するなど、そつのない攻撃を見せた。西村が被安打４で完投。健大高崎は三回に逆転したが、投手陣が踏ん張りきれなかった。１５５キロをマークするも「力んだ」健大高崎は七回から注目