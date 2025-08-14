俳優の佐藤隆太（45）が、10月7日スタートのフジテレビドラマ「新東京水上警察」（火曜後9・00）に主演する。水上が舞台の異色刑事ドラマで、「特殊なフィールドならではの迫力のあるシーンが撮れている」と自信をのぞかせた。吉川英梨氏の同名小説が原作。2008年まで実在した警視庁の「東京水上署」が復活したという設定で、東京の海や川で起きた事件を捜査する。同局「踊る大捜査線」シリーズでおなじみの「湾岸署」がライバ