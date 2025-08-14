◇第107回全国高校野球選手権第8日・2回戦中越1―6関東第一（2025年8月13日甲子園）新潟代表・中越が94年以来31年ぶりの勝利を逃し、甲子園の初戦敗退が6大会連続となった。本田仁哉監督は「前半のチャンスを生かせなかった」と悔やんだ。特に1―1の5回1死二、三塁で無得点。「あそこで3―1になっていれば勝機が見えてきたかもしれない」と振り返った。好守もあったが、4失策、2暴投が失点に直結。窪田優智（ゆうと）