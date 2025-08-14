関東信越厚生局麻薬取締部は１３日、コンテナに隠して貨物船で６月に密輸された乾燥大麻１・０４６トン（末端価格５２億円相当）を押収したと発表した。１度に押収した違法薬物の量として過去最大となる。統計が残る１９５４年以降、大麻の年間押収量は１トンを超えたことはなかった。逮捕されたのはベトナム人密輸グループだが、どうして日本に持ち込んだのか。同部は麻薬取締法違反（営利目的輸入など）の疑いで、ベトナム国