◇第107回全国高校野球選手権第8日・2回戦関東第一6―1中越（2025年8月13日甲子園）左手を力強く握って吠えた。初回に暴投で許した1失点だけで133球を完投。関東第一の坂本慎太郎（3年）は安堵（あんど）の笑みを浮かべた。「序盤は冷静さを欠いたが、中盤以降は自分の投球ができて良かった」5回までは毎回の被安打6。米沢貴光監督から「6回までかもしれない」と言われ「最後まで行かせてください」と志願し、6回以降