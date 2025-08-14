全国高校野球は第８日の１３日、２回戦３試合が行われた。京都国際（京都）が健大高崎（群馬）に競り勝ち、昨年の春夏甲子園優勝校同士の対決を制した。関東一（東東京）は中越（新潟）を破り、準優勝した前回大会に続く初戦突破。創成館（長崎）は神村学園（鹿児島）との投手戦を制した。この日で４９代表校が全て登場し、創成館は開幕試合に続く２勝目を挙げた。創成館１―０神村学園創成館は七回、代打・吉田と峯の連打など