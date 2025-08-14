パ首位のソフトバンクは１３日の西武戦（ベルーナ）に５―３で勝利し、破竹の６連勝。貯金を今季最多の「２８」に更新し、先発の上沢直之投手（３１）が６回４安打３失点で８勝目を手にした。粘り切った。初回に５点の援護をもらった上沢は４回まで無安打投球。５回に１点を失うと、６回には味方のまずい守備（記録は安打）も重なり２点を追加された。それでもピンチの局面で併殺打を奪うなど傷口を広げず、３失点でまとめた。