【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■釣り初心者の山本彩は「ビギナーズラックを狙いたい」 SixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）、山本彩らが『ぐるぐるナインティナイン』に出演する。 14日20時から放送の『ぐるナイ』は、夏恒例の大型ロケ企画「沖縄マグロ釣り対決」を敢行。ゲスト4名が岡村チームと矢部チームに分かれ、より大きいマグロを釣ったチームが勝利するガチンコ