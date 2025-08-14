家族の記憶＜３＞水木しげると長女・尚子さん次女・悦子さん（上）史上最多の犠牲者を出した第２次世界大戦が終結して間もなく８０年となる。戦争体験者が年を追うごとに減っていく中、最も身近な存在である家族は体験者の生きざまや思いをどのように受け止め、語り継ごうとしているのか。家族に刻まれた戦争の記憶をたどる。◇漫画家の水木しげるさん（本名・武良茂、２０１５年に９３歳で死去）は、２１歳で南方の戦地に送