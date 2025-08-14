中国海軍の空母２隻が６月に日本周辺の太平洋上などに展開した際、自衛隊が、沖縄県・尖閣諸島周辺の海域で、空母に対する攻撃訓練を行っていたことが分かった。日本や台湾の近海で軍事的威圧を強める中国海軍に対し、対抗する用意ができていることを明確に示す意味合いがある。複数の政府関係者によると、自衛隊による訓練は６月に行われ、航空自衛隊のＦ２戦闘機が複数参加した。訓練場所は尖閣諸島北方の海域で、中国空母２