Ｇ大阪は１３日、５月にイングランド２部リーグのシェフィールド・ウェンズデーを退団したＤＦ初瀬亮（２８）を完全移籍で獲得したと発表した。サイドバックを本職とし、高精度のプレースキックで昨年まで在籍した神戸のリーグ連覇に貢献した攻撃的なＤＦ。Ｇ大阪の下部組織出身で、１８年以来６年半ぶりの古巣復帰となる。関係者によれば、すでに練習に合流しているという。