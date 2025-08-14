日本テレビが全国ネットで地上波生中継する１６日の巨人―阪神戦（東京ドーム）に巨人の前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏とヤンキースＧＭ付特別アドバイザーの松井秀喜氏がスペシャルゲストとして出演することが決定した。同戦は６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの追悼試合として行われる。原氏は選手、コーチとして長嶋さんと接し、２００２年に長嶋さんから監督を引き継いだ。松井氏はプロ入り時の監督だった