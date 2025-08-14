東京の夏の風物詩「2025神宮外苑花火大会」（8月16日、東京・明治神宮外苑、日刊スポーツホールディングスなど主催）で、Mrs．GREEN APPLEの最新曲「夏の影」とのコラボ花火を打ち上げることが13日、分かった。史上初の2年連続コラボ花火が実現した。昨年はアンコール花火として「アポロドロス」にのせて1500発の花火を打ち上げ、会場を魅了。今年はミセスにとって7年ぶりとなる夏をタイトルに掲げた1曲とともに、2000発の花火を