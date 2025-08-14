巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われる１６日の阪神戦（東京Ｄ）で始球式を務めることが１３日、分かった。ミスターが監督時代の９２年ドラフトで当たりくじを引き当て、教えを胸に日米通算５０７本塁打。１３年には国民栄誉賞をそろって授与された。まな弟子が感謝の思いを一投に込める。ミスターの熱い野球愛を受け継ぐ松