TBS系「王様のブランチ」（土曜午前9時30分）でリポーターを務め、「ゆめてぃ」の愛称で親しまれる畠中夢叶が20歳の誕生日を迎えた13日、東京・目黒区の大円寺を参拝した。大人を意識した紺地に花柄の浴衣姿。「テッセンっていうお花で、花言葉に精神の美、束縛っていう意味がある。自分の目標をぎゅっと握り締めて頑張っていくぞっていう気持ちで選びました」と話した。23年のホリプロスカウトキャラバン準グランプリで、現役大学