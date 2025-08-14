◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２阪神（１３日・マツダスタジアム）らしさ全開の１３球だった。阪神・石井大智投手（２８）は２―０の９回に登板。先頭・中村奨、ファビアンから連続三振を奪い、小園に中前打を浴びるも、最後は末包を１５１キロ直球で空振り三振だ。２１年・平良（西武）に並ぶプロ野球記録の３９試合連続無失点に到達。「記録的に残るのはうれしいけど、全然監督には及ばない」。現監督の藤川球児（０６年、３