ＶＴｕｂｅｒの天音かなたが１３日、東京・有明アリーナで自身初のソロライブ「ＡｍａｎｅＫａｎａｔａ１ｓｔＳｏｌｏＬｉｖｅ“ＬＯＣＫＯＮ”」を開催した。夢の舞台を堪能した。自身の髪と同じ青色のペンライトで埋め尽くされた光景を前に天音は「初めてのソロライブですよ。ありがとう！最高！」とシャウト。「みんなの顔が見られて、声が聞けて、心から感謝してます」。デビューからの５年半を思い起こしな