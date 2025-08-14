タレントのイモトアヤコ（３９）が、今年の日本テレビ系「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」（３０、３１日）のスペシャルサポーターに就任し、義足の少女と生放送でチャリティー登山を行うことが１３日、分かった。同局系「世界の果てまでイッテＱ！」で世界中の高峰に登頂してきたイモトが、登山初挑戦となる１２歳・村山夢和（ゆわ）さんと、長野と富山県にまたがる北アルプス・唐松岳（標高約２６９６メートル）に挑