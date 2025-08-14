俳優の佐藤隆太（４５）が１０月７日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「新東京水上警察」（火曜・後９時）に主演することが１３日、分かった。連ドラ主演は日本テレビ系「でたらめヒーロー」（２０１３年）以来、１２年ぶりとなる。作家・吉川英梨氏の「新東京水上警察」シリーズが原作。東京の海や川を管轄する東京水上警察署に勤務するベテラン刑事（佐藤）が凶悪犯を追い詰める。バディの若手エリート刑事役はＮＥＷＳの加