¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç£°¡½£²ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÐ°æ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤¢¤È¿ô¥»¥ó¥Á¤º¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ç¾ºÃ½ý¤«¤é¹ÅËì²¼¤Ë½Ð·ì¤¬µ¯¤³¤ëµÞÀ­¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤Ã¤¿¡££¶·î£¶Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÂÇµå¤¬±¦Â¦Æ¬Éô¤òÄ¾·â¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¤ÏÄ¾¸å¤«¤é