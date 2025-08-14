２０２３年のホリプロタレントスカウトキャラバン準グランプリでタレントの畠中夢叶（ゆめか）が、２０歳の誕生日を迎えた１３日、都内で浴衣姿を披露した。ＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）でリポーターを務める現役の大学２年生。「ロケに行くのが楽しくて仕方ない。芸人さんと一緒に行くのが生きる喜び」と笑った。番組で共演するオリエンタルラジオ・藤森慎吾やニッチェ・江上敬子には早くも腕を認められてお