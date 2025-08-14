俳優の西島秀俊（54）と歌舞伎俳優の市川染五郎（20）が13日、都内でPrimeVideoのドラマシリーズ「人間標本」（監督廣木隆一、12月19日配信）の制作発表に出席した。湊かなえ氏の同名小説が原作で、親の子殺しという衝撃的なテーマを扱ったミステリー。西島が犯行を独白するスタイルで描かれ、「見応えのある、凄いドラマが完成した。原作を読んでいない人で、真実を当てられる人は誰もいない」と豪語。現代劇のドラマ初