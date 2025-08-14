歌手のNoBこと山田信夫（やまだ・のぶお）さんが9日午後1時39分、腎臓がんのため死去した。61歳。大阪府出身。葬儀は近親者で済ませた。後日お別れの会が開かれる予定。1984年にロックバンド「MAKE―UP」のボーカルとしてデビュー。86年の「ペガサス幻想（ファンタジー）」は、人気アニメ「聖闘士星矢」のオープニング曲としてヒットした。また、ささきいさお（83）や影山ヒロノブ（64）らと並び、スーパー戦隊シリーズの主