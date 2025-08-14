タレントのイモトアヤコが、30日・31日に放送される日本テレビ系「24時間テレビ48愛は地球を救う」のスペシャルサポーターに就任した。これまで24時間テレビでマラソンや登山に挑戦してきたイモトが、スペシャルサポーターとして、義足の少女・村山夢和さん（12）の唐松岳の登山初挑戦をサポートする。【写真】12歳の義足の少女と、北アルプスの唐松岳登山に挑むイモトアヤコイモトは、過去の「24時間テレビ」でも、全盲の女性