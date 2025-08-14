アメリカのトランプ大統領は15日に予定される米ロ首脳会談について、ロシアとウクライナの首脳による直接対話に繋げるものにしたいとの考えを示しました。アメリカトランプ大統領「（ゼレンスキー氏を加えた）会談が続けて行われる可能性はとても高く、より生産的なものになるだろう。今回の会談は現在地を確認するものだ」トランプ大統領は12日、ウクライナのゼレンスキー大統領やヨーロッパの首脳とのオンラインでの協議後この