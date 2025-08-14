俳優の佐藤隆太（45）が、フジテレビ系10月期連続ドラマ「新東京水上警察」（10月7日開始、火曜午後9時）で主演を務めることが13日、分かった。佐藤をはじめ、NEWS加藤シゲアキ（38）女優の山下美月（26）ら水上警察署のチームが、東京の海や川で起きたあらゆる犯罪の事件解決に挑んでいく物語。原作は吉川英梨氏による同名小説。「水上警察」は08年まで実在し、名称を変えて現在も存在する警察組織。同組織を題材とするのは日本の