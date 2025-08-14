とちぎテレビ 2025年08月14日午前04時13分ごろ、茨城県沖を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 栃木県内では震度3の揺れが観測されています。 最大震度4を観測したのは茨城県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．１と推定されます。 栃木県 【震度3】 那須町 真岡市 益子町 市貝町 【震度2】 日光市 大田原市 那須塩原市