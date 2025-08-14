¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¡Ê54¡Ë¤¬Ãø½ñ¡Ö¥¯¥½·Ý¿Í¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ý¿Ê²½¤¹¤ëÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¡×¡Ê¤µ¤¯¤é¼Ë¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£1991Ç¯¡ÊÊ¿3¡Ë¤ËÌÀÂçÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³»ö·ï¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê78¡Ë¤ÎÉÕ¤­¿Í¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤±¤··³ÃÄ¡×Æþ¤ê¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥ì¥¹¤ÇBBWÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Îµ°À×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û¡þ¡þ¡þ1970Ç¯¡Ê¾¼45¡Ë¤Ë¥¿¥ì¥ó