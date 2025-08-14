茨城県笠間市で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、午前4時13分ごろ、茨城県笠間市で最大震度4を観測する地震がありました。震源は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。