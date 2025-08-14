札幌・北警察署は2025年8月13日、道路交通法違反（無免許運転・定員外乗車）の疑いで石狩市に住む無職の少年（18）を逮捕しました。少年は13日午前11時ごろ、札幌市北区新琴似6条3丁目付近で、無免許にも関わらず、乗車定員1人の原動機付自転車を2人で乗って運転した疑いが持たれています。乗っていたもう1人は少年の友人だということです。事件発覚前、警察がパトカーでパトロールをしていた最中に、少年が運転する原