１４日午前４時１３分頃、茨城県沖を震源とする地震があり、茨城県笠間市で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・１と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４茨城県笠間市▽震度３茨城県水戸市・日立市・土浦市など、福島県郡山市・白河市など、栃木県真岡市など、群馬県渋川市、千葉県野田市など