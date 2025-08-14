伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は4日目を終えた。4日目5R「最終予選」で、4枠の鈴木宏和（38＝浜松）がトップスタートから当然のように1コーナー先制を果たすと、そのまま6周回を悠々と逃げ切りシリーズ2勝目をマークした。準決進出を考えれば2着以下では厳しい状況だっただけに、レース後は「逃げることができてホッとした」と胸をなで下ろした。エンジンの手応えは「あまり良くない」と曇り顔。「気