南海電鉄鉄道の観光列車「天空」。 高野線の山岳区間である橋本―極楽橋間で運行する（記者撮影）【はじめに写真を見る】まもなく次世代に交代する南海電鉄のベテラン観光列車「天空」。その車内と外観を車両基地で独占取材。走行中も高野山の空気を直に感じられる展望デッキ。ドアを開閉するスイッチはどこに？南海電気鉄道が高野線の山岳区間で運行する「天空」は、全国各地の鉄道路線を走る観光列車の中でも“予約が取りにくい