北海道・函館中央警察署は2025年8月13日、函館市内に住む60代男性がSNS型投資詐欺の被害にあい、合計1200万円を騙し取られたと発表しました。警察によりますと男性はことし6月中旬ごろ、YouTubeで投資に関する動画を視聴していたところ、広告から「三崎優太」を名乗る人物とLINEで繋がり、「株主臨時学習チャットルーム」というグループに招待されました。男性はそこで「田中千尋」を名乗る人物から「IBCQK」という投