北海道・釧路警察署は2025年8月13日、傷害の疑いで釧路市に住む自称・建設作業員の男（31）を逮捕しました。男は11日午後7時前、釧路市愛国のアパートで、アルバイト従業員の女性（17）に対して、手に持っていたスマートフォンで頭を殴るなどしてけがを負わせた疑いが持たれています。女性は頭に打撲や擦り傷を負う軽傷です。警察によりますと、男と女性は以前交際関係にあり、現場は男が自宅以外に契約していたアパ&#