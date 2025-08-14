北海道・旭川東警察署は2025年8月13日、器物損壊の疑いで旭川市に住む無職の男（77）を逮捕しました。男は13日午前7時ごろ、旭川市神楽岡10条6丁目の路上で、掲示されていた政党の政治活動用ポスターをカッターナイフで切りつけて損壊させた疑いが持たれています。警察によると、ポスターを切りつけているところを、通りかかった警察官が現認し、現行犯逮捕したということです。調べに対し、男は「ポスター